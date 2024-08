Figueirense: A Última Chance na Série C! As chances do Figueirense na Série C do Brasileirão não acabaram, o time tem 21% de probabilidade conseguir a classificação ao quadrangular... ND Mais|Do R7 22/08/2024 - 08h31 (Atualizado em 22/08/2024 - 08h31 ) ‌



As chances do Figueirense na Série C do Brasileirão não acabaram, o time tem 21% de probabilidade conseguir a classificação ao quadrangular final, de acordo com o site Chance de Gol. Porém, a matemática só irá dar saldo positivo se o time adicionar mais uma vitória no sábado, contra o Volta Redonda, às 17h.

