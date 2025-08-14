Figueirense anuncia a contratação do técnico Elio Sizenando Novo treinador do Figueirense estreia já no próximo domingo (17) diante do São Bernardo pela Série C ND Mais|Do R7 14/08/2025 - 09h58 (Atualizado em 14/08/2025 - 09h58 ) twitter

Desportivo Brasil

O Figueirense anunciou na noite desta quarta-feira (13) a contratação do técnico Elio Sizenando, de 54 anos. O profissional chega para o lugar de Pintado, demitido na segunda-feira (11) após o empate diante do Maringá no estádio Orlando Scarpelli que fez com que o Alvinegro permanecesse na zona de rebaixamento.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades sobre o novo treinador!

