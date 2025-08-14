Logo R7.com
Figueirense anuncia a contratação do técnico Elio Sizenando

Novo treinador do Figueirense estreia já no próximo domingo (17) diante do São Bernardo pela Série C

O Figueirense anunciou na noite desta quarta-feira (13) a contratação do técnico Elio Sizenando, de 54 anos. O profissional chega para o lugar de Pintado, demitido na segunda-feira (11) após o empate diante do Maringá no estádio Orlando Scarpelli que fez com que o Alvinegro permanecesse na zona de rebaixamento.

