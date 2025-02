Figueirense apresenta ‘último’ reforço para clássico com o Avaí Figueirense apresentou o atacante Felipe Augusto, que pode ser o 'último' reforço do time para o jogo decisivo com o Avaí pelo Catarinense... ND Mais|Do R7 28/02/2025 - 17h08 (Atualizado em 28/02/2025 - 17h08 ) twitter

O Figueirense apresentou o atacante Felipe Augusto nesta sexta-feira (28), dia em que fecha a janela de transferências. O jogador chegou a ter uma sondagem do clube em 2024, mas agora houve acerto e o jogador deve ficar à disposição para jogar o clássico com o Avaí.

