Figueirense confirma negociação de Ruan Carneiro com o Juventude Goleiro reserva do Figueirense no Campeonato Catarinense, Ruan Carneiro está de saída para o Juventude

ND Mais|Do R7 26/03/2025 - 13h46 (Atualizado em 26/03/2025 - 13h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share