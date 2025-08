Figueirense lança camisa versão retrô como uniforme 3 na reta final da Série C Na semana do Dia dos Pais, Figueirense anunciou a nova camisa de número 3 para o restante da temporada; uniforme já está disponível... ND Mais|Do R7 06/08/2025 - 09h38 (Atualizado em 06/08/2025 - 09h38 ) twitter

O Figueirense aproveitou a semana do Dia dos Pais para anunciar a nova camisa de número 3, que faz um mergulho nos anos 90 e reforça “o amor eterno do torcedor ao Time do Povo”. O novo uniforme, que traz um estilo mais retrô, é preta com linhas finas branca. A camisa de goleiro também segue a mesma linha, mas ganha a tonalidade laranja.

