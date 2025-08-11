Figueirense x Maringá: onde assistir ao vivo, horário, escalações e a briga no Z-4 Figueirense tem que passar para o Maringá se não quiser criar morada dentro da zona de rebaixamento; time joga no Scarpelli nesta segunda... ND Mais|Do R7 11/08/2025 - 19h18 (Atualizado em 11/08/2025 - 19h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O Figueirense está na zona de rebaixamento e pra sair de lá tem que vencer o Maringá nesta segunda-feira (11), às 19h30, no Estádio Orlando Scarpelli. A derrota do Brusque para o Anápolis piorou a situação que já era ruim para o Alvinegro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse confronto decisivo!

Leia Mais em ND Mais:

Santa Catarina terá 17 escolas cívico-militares até 2025; veja a lista completa

‘Viveu intensamente’: vídeo mostra última aventura de catarinense que morreu no Chile

Série D 2025: veja os confrontos das oitavas de final