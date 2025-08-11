Logo R7.com
Figueirense x Maringá: onde assistir ao vivo, horário, escalações e a briga no Z-4

Figueirense tem que passar para o Maringá se não quiser criar morada dentro da zona de rebaixamento; time joga no Scarpelli nesta segunda...

O Figueirense está na zona de rebaixamento e pra sair de lá tem que vencer o Maringá nesta segunda-feira (11), às 19h30, no Estádio Orlando Scarpelli. A derrota do Brusque para o Anápolis piorou a situação que já era ruim para o Alvinegro.

