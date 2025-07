Figueirense x Náutico: onde assistir ao vivo, escalações, horário e tudo sobre o jogo Figueirense encara o Náutico com a missão de vencer e mudar o rumo da própria trajetória dentro da Série C do Campeonato Brasileiro... ND Mais|Do R7 13/07/2025 - 02h56 (Atualizado em 13/07/2025 - 02h56 ) twitter

Ao mesmo tempo que está perto do G-8 o Figueirense também está da zona de rebaixamento. Dessa forma, vencer a equipe do Náutico neste domingo, às 19h, no Estádio Orlando Scarpelli, pode ajudar o Alvinegro a mudar o seu patamar na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes deste confronto!

