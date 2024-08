Filha em Ação: Tentativa de Homicídio Choca Santa Catarina Uma mulher, de 22 anos, foi detida no início da manhã de hoje (9) depois de tentar matar o próprio pai com golpes de facão. O caso... ND Mais|Do R7 09/08/2024 - 17h26 (Atualizado em 09/08/2024 - 17h26 ) ‌



Uma mulher, de 22 anos, foi detida no início da manhã de hoje (9) depois de tentar matar o próprio pai com golpes de facão. O caso aconteceu em Dionísio Cerqueira, no Extremo-Oeste de Santa Catarina.

