Filhos devem gastar mais no Dia das Mães e Blumenau aparece em segundo no ranking de consumo Pesquisa da Fecomércio SC aponta que os blumenauenses devem gastar, em média, R$ 343 com presentes de Dia das Mães ND Mais|Do R7 07/05/2025 - 02h06 (Atualizado em 07/05/2025 - 02h06 )

Blumenau é a segunda cidade catarinense que mais pretende comprar presentes no Dia das Mães, com alta de 35,2%, segundo o levantamento da Fecomércio (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo), que ouviu 2.100 pessoas entre os dias 14 e 28 de abril.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes sobre o Dia das Mães!

