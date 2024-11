Fim da era da gotinha: Ministério da Saúde inicia vacinação contra pólio com doses injetáveis Fim da era da gotinha: Ministério da Saúde inicia vacinação contra pólio com doses injetáveis ND Mais|Do R7 04/11/2024 - 16h11 (Atualizado em 04/11/2024 - 16h11 ) twitter

Vacinação contra poliomielite

A partir desta segunda-feira (4), o Brasil dá adeus ao esquema vacinal que fez história durante mais de quatro décadas: a gotinha contra a poliomielite. A partir de agora, a vacinação contra pólio será realizada em crianças, exclusivamente, em doses injetáveis da VIP (vacina inativada poliomielite). Segundo o Ministério da Saúde, a decisão se baseia em recomendações internacionais e evidências científicas.

