Fim da polarização? 'Ranço' aos extremos pode impulsionar terceira via em 2026 Pesquisas recentes apontam que o brasileiro está cansado dos extremos na política. Números podem alavancar candidatura de um nome mais... ND Mais|Do R7 10/06/2025 - 10h17 (Atualizado em 10/06/2025 - 10h17 )

Cansados do petismo e do bolsonarismo? Pesquisa recente da Genial/Quaest aponta que o brasileiro está inclinado a mudar de ares, ou pelo menos, cansado da polarização política dos últimos anos. Os números indicam que a rejeição aos extremos pode impulsionar uma terceira via em 2026.

Para saber mais sobre as possíveis alternativas políticas e o cenário eleitoral de 2026, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

