Fim do trânsito? Ferry boat planeja nova rampa de acesso entre Itajaí e Navegantes

A NGI Sul, empresa responsável pelo ferry boat entre Itajaí e Navegantes, anunciou a retomada das negociações com as prefeituras de ambas as cidades para a construção de uma terceira rampa de acesso para os veículos que utilizam o transporte.

Saiba mais sobre como essa nova rampa pode transformar o trânsito na região, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

