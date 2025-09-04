Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Flag Football: trio de Florianópolis é convocado para a seleção brasileira

Atletas de Florianópolis são convocados para representar a seleção brasileira de flag football em torneio no Panamá

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

Esporte que estará nos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 2028, o Flag Football é novidade e três atletas de Florianópolis foram convocados para representar a seleção brasileira no Campeonato Continental das Américas, que será disputado no Panamá entre 12 e 14 de setembro. Gabriela Bankhardt, Matheus Duarte Oliveira e Nicolas Quadro vão integrar o time do Brasil feminino e masculino no torneio.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades sobre o Flag Football!

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.