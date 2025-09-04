Flag Football: trio de Florianópolis é convocado para a seleção brasileira Atletas de Florianópolis são convocados para representar a seleção brasileira de flag football em torneio no Panamá ND Mais|Do R7 04/09/2025 - 06h37 (Atualizado em 04/09/2025 - 06h37 ) twitter

ND Mais

Esporte que estará nos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 2028, o Flag Football é novidade e três atletas de Florianópolis foram convocados para representar a seleção brasileira no Campeonato Continental das Américas, que será disputado no Panamá entre 12 e 14 de setembro. Gabriela Bankhardt, Matheus Duarte Oliveira e Nicolas Quadro vão integrar o time do Brasil feminino e masculino no torneio.

