Flag Football: trio de Florianópolis é convocado para a seleção brasileira
Atletas de Florianópolis são convocados para representar a seleção brasileira de flag football em torneio no Panamá
Esporte que estará nos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 2028, o Flag Football é novidade e três atletas de Florianópolis foram convocados para representar a seleção brasileira no Campeonato Continental das Américas, que será disputado no Panamá entre 12 e 14 de setembro. Gabriela Bankhardt, Matheus Duarte Oliveira e Nicolas Quadro vão integrar o time do Brasil feminino e masculino no torneio.

