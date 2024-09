Flagrante inusitado: picape revela crime em rodovia de SC Três homens foram levados para a delegacia após a abordagem em rodovia do Estado; a picape tinha placas de Frederico Westphalen, no... ND Mais|Do R7 11/09/2024 - 21h22 (Atualizado em 11/09/2024 - 21h22 ) ‌



Uma picape com placas de Frederico Westphalen, Rio Grande do Sul, foi flagrada pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) com R$ 281 mil em dinheiro sem a comprovação de origem e diversos itens importados do Paraguai. Flagra ocorreu na BR-282 em Maravilha, Oeste de SC.

