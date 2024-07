ND Mais |Do R7

Flipomerode: Festival Literário Internacional de Pomerode anuncia novidades para edição de 2024 Em setembro ocorre a segunda edição do Flipomerode (Festival Literário Internacional de Pomerode), evento que reúne leitores de todas...

‌



A+

A-

Em setembro ocorre a segunda edição do Flipomerode (Festival Literário Internacional de Pomerode), evento que reúne leitores de todas as idades para encontros com autores renomados. O tema deste ano e um dos escritores convidados foram anunciados pela organização.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Festival Literário Internacional de Pomerode anuncia tema e autor renomado para edição de 2024

• Brechó auxilia na manutenção da Casa da Acolhida Santa Bernarda em Xanxerê

• VÍDEO: Carreta tem pane nos freios e entra em ‘disparada’ na área de escape da BR-376