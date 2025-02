Florianópolis amplia malha cicloviária e conecta Beira-Mar Norte, Centro e Sul da Ilha Obras realizadas pela Prefeitura da Capital prometem resolver antigo gargalo e integrar a mobilidade ativa da cidade ND Mais|Do R7 25/02/2025 - 14h47 (Atualizado em 25/02/2025 - 14h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Seja para lazer, deslocamentos diários ou uma alternativa sustentável ao trânsito, pedalar por Florianópolis está cada vez mais acessível. A capital catarinense, que já ultrapassa 250 km de infraestrutura cicloviária, dá mais um passo para fortalecer a mobilidade ativa e garantir conexões mais seguras e integradas para quem usa a bicicleta como meio de transporte. A prefeitura iniciou as obras para interligar a ciclovia da Beira-Mar Norte aos trechos da avenida Hercílio Luz e do bairro José Mendes, permitindo uma ligação direta até o Sul da Ilha.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades sobre a mobilidade cicloviária em Florianópolis!

Leia Mais em ND Mais:

Carro sem freio bate em veículos estacionados e deixa dois feridos em SC

Jovem morta a tiros: tempo que ex levou para deixar apartamento em Chapecó revela emboscada

Adolescente que ostentava armas na internet é morto em confronto com a PM de Balneário Camboriú