Florianópolis aposta na produção da ostra como um dos pilares da economia

Fenaostra 2024

Com a expectativa de comercializar 30 mil dúzias de ostras, os estabelecimentos credenciados para a 22ª edição da Fenaostra, que começa hoje e vai até o próximo domingo (8), estão prontos para servir aos visitantes pratos preparados com o molusco que é símbolo de Florianópolis. Responsável por 97% de todas as ostras que são consumidas no Brasil, a Capital tem na relação com o alimento um ponto forte da economia, e prova disso é a festa.

