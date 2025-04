Florianópolis assina acordo com cidade nos Açores; entenda Em visita a Portugal, o prefeito Topázio Neto assinou a primeira parte do termo de cooperação entre as duas cidades ND Mais|Do R7 27/04/2025 - 22h00 (Atualizado em 27/04/2025 - 22h00 ) twitter

Florianópolis e o município de Velas, na Ilha de São Jorge, nos Açores, Portugal, estão ainda mais próximos. Em visita à cidade, o prefeito Topázio Neto assinou a primeira parte do termo de cooperação entre as duas cidades. A segunda etapa da assinatura será no mês que vem, quando o presidente municipal da Câmara de Velas, Luís Silveira, vem para Florianópolis.

