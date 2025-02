Florianópolis é um dos destinos mais buscados no Brasil para o Carnaval 2025; veja ranking Busca por hospedagem para o período do Carnaval cresceu 40% em relação ao ano passado; ranking destaca cidades nacionais e internacionais... ND Mais|Do R7 06/02/2025 - 16h27 (Atualizado em 06/02/2025 - 16h27 ) twitter

Um levantamento realizado pela Decolar, empresa de viagens, apontou que Florianópolis é o oitavo destino mais buscado para o Carnaval em 2025. O ranking leva em conta as buscas por hospedagem no site e no aplicativo da companhia para o período entre 1º e 5 de março.

