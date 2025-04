Florianópolis recebe o maior festival de cinema europeu já promovido no Brasil Paradigma Cine Arte será palco da primeira edição do Festival de Cinema Europeu Imovision ND Mais|Do R7 25/04/2025 - 01h39 (Atualizado em 25/04/2025 - 01h39 ) twitter

Florianópolis entra no circuito nacional do maior festival dedicado exclusivamente ao cinema europeu já realizado no Brasil. Entre os dias 24 e 30 de abril de 2024, o Paradigma Cine Arte, um dos principais espaços culturais da capital catarinense, receberá a 1ª edição do Festival de Cinema Europeu Imovision, promovido pela Imovision, que está entre as mais importantes distribuidoras de cinema independente da América Latina.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades do festival!

