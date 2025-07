Florianópolis se torna capital da infidelidade no Brasil, segundo ‘Tinder das traições’ Levantamento do app Ashley Madison mostra liderança inédita da cidade em novos cadastros; além da capital catarinense, outras três... ND Mais|Do R7 18/07/2025 - 05h17 (Atualizado em 18/07/2025 - 05h17 ) twitter

Na contramão da imagem de paraíso romântico à beira-mar, Florianópolis acaba de estrear no topo de um ranking nada convencional: é a cidade brasileira com maior número de pessoas procurando encontros extraconjugais. Os dados são do aplicativo Ashley Madison, especializado em relacionamentos discretos.

Para saber mais sobre essa surpreendente pesquisa e o que ela revela sobre o comportamento dos brasileiros, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

