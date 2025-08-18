Fora do Z-4: Figueirense goleia o São Bernardo e respira na Série C Figueirense vence o São Bernardo, encerra jejum de vitórias fora de casa e respira na Série C do Campeonato Brasilero ND Mais|Do R7 18/08/2025 - 07h58 (Atualizado em 18/08/2025 - 07h58 ) twitter

Os três pontos que o Figueirense conquistou na tarde de hoje no estádio 1º de Maio, mostraram que a equipe pode sim fugir do rebaixamento. Na estreia do técnico Elio Sizenando, com mudanças na equipe titular e, principalmente na postura em campo, o Alvinegro lavou a alma ao bater o São Bernardo por 3 a 0. Mais do que isso, encerrou um jejum de mais de um ano sem vencer longe de Florianópolis e saiu do Z-4.

