Força Aérea investiga pouso forçado de avião na BR-101 em SC

A FAB (Força Aérea Brasileira) investiga o pouso forçado de avião de pequeno porte na BR-101, em Garuva, no Norte de Santa Catarina. A pane no motor foi registrada neste sábado (5) e a aeronave foi retirada das margens da rodovia com um guincho.

