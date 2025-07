FOTOS: Avenida de Balneário Camboriú ‘vira mar’ e trânsito fica caótico Veja motivo de alagamento e alterações no trânsito após incidente em avenida de Balneário Camboriú ND Mais|Do R7 09/07/2025 - 02h17 (Atualizado em 09/07/2025 - 02h17 ) twitter

Na manhã desta terça-feira (08), por volta das 11h, uma manobratr operacional causou o rompimento de uma tubulação, alagando o cruzamento da Terceira Avenida com a avenida Brasil, próximo à rua 3650, em Balneário Camboriú, Litoral Norte de Santa Catarina.

