FOTOS: Chapecó ergue prédio de 41 andares e agora tem um dos maiores de SC O prédio é exclusivamente residencial e foram lançados na faixa de R$ 1,25 milhão a R$ 1,45 milhão ND Mais|Do R7 24/08/2025 - 19h57 (Atualizado em 24/08/2025 - 19h57 )

Chapecó, no Oeste catarinense, abriga um dos marcos da verticalização urbana no estado: o Edifício Urban, localizado no bairro São Cristóvão. O prédio de 41 andares tem mais de 130 metros de altura, sendo o mais alto da cidade e figura entre os maiores de Santa Catarina, onde a maioria das construções desse porte se concentra em Balneário Camboriú.

