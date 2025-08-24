Logo R7.com
FOTOS: Chapecó ergue prédio de 41 andares e agora tem um dos maiores de SC

O prédio é exclusivamente residencial e foram lançados na faixa de R$ 1,25 milhão a R$ 1,45 milhão

ND Mais|Do R7

Chapecó, no Oeste catarinense, abriga um dos marcos da verticalização urbana no estado: o Edifício Urban, localizado no bairro São Cristóvão. O prédio de 41 andares tem mais de 130 metros de altura, sendo o mais alto da cidade e figura entre os maiores de Santa Catarina, onde a maioria das construções desse porte se concentra em Balneário Camboriú.

