FOTOS: Chuva de granizo atinge cidades e causa destruição em casas do Planalto Norte de SC Tempestade atingiu São Bento do Sul e Papanduva durante a madrugada e manhã desta quinta-feira (5) ND Mais|Do R7 05/06/2025 - 12h57 (Atualizado em 05/06/2025 - 12h57 )

ND Mais

Uma forte chuva de granizo atingiu São Bento do Sul e Papanduva durante a madrugada e manhã desta quinta-feira (5). Devido à intensidade da tempestade, diversas casas tiveram seus telhados destruídos e as fiações de postes foram derrubadas.

Para mais detalhes sobre os estragos e as ações da Defesa Civil, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

