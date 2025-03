FOTOS: Cogumelo gigante raro é encontrado em Florianópolis, mas terá vida curta; entenda Espécie rara foi avistada no campus da UFSC e é uma das maiores do mundo; pesquisador explica características únicas do cogumelo gigante... ND Mais|Do R7 06/03/2025 - 21h26 (Atualizado em 06/03/2025 - 21h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um cogumelo gigante e raro foi encontrado no departamento de Botânica da UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina), no bairro Trindade, em Florianópolis. A espécie, uma das maiores do mundo, pode ter um chapéu de até 80 centímetros de diâmetro.

Saiba mais sobre essa descoberta incrível e suas implicações no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Após fuga, polícia flagra 200 caixas de desodorantes avaliadas em R$ 38 mil em SC

Ateliê Santinho Criativo abre inscrições para cursos gratuitos de artes em Florianópolis

Mulheres garis ganham surpresa em comemoração ao Dia da Mulher em Chapecó