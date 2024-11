FOTOS: Confira 6 novas praças estão sendo construídas em Blumenau FOTOS: Confira 6 novas praças estão sendo construídas em Blumenau ND Mais|Do R7 11/11/2024 - 23h09 (Atualizado em 11/11/2024 - 23h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Novas praças em Blumenau

A Prefeitura de Blumenau informou nesta segunda-feira (11) que seis novas praças serão entregues. Conforme a Seplan (Secretaria de Planejamento Urbano), a previsão é que no primeiro trimestre de 2025 os espaços estejam concluídos. Até o momento, a prefeitura já entregou 25 praças novas ou revitalizadas no município.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as novas praças em Blumenau!

Leia Mais em ND Mais:

Tendências, cores e elegância na estação mais quente do ano

Asilo tradicional de Itajaí fica superlotado e anuncia falta de vagas públicas e particulares

Confusão em supermercado termina com prisão de advogada e sua mãe em SC