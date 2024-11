FOTOS: Em meio à primavera, Serra catarinense registra geada rara e temperatura negativa FOTOS: Em meio à primavera, Serra catarinense registra geada rara e temperatura negativa ND Mais|Do R7 13/11/2024 - 13h50 (Atualizado em 13/11/2024 - 13h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Geada na Serra Catarinense

Fenômeno atípico para esta época do ano, a geada deu às caras no município de São Joaquim, na Serra catarinense, no início do amanhecer desta quarta-feira (13). Os termômetros ficaram na casa dos -0,2°C na região, conforme registrado pelo INMET (Instituto Nacional de Meteorologia), durante a madrugada.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse fenômeno impressionante!

Leia Mais em ND Mais:

Esquema de adulteração de caminhões é alvo de operação em SC e RS

Joaçaba ganha título de Capital Catarinense do Carnaval

Ilustrador Pedro Franz leva suas HQs para a Galeria Meyer Filho, em Florianópolis