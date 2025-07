Fotos esquecidas do século 19 revelam início da colônia alemã em Blumenau Registros históricos mostram o início da colonização e o cotidiano dos imigrantes no século 19 ND Mais|Do R7 23/07/2025 - 20h17 (Atualizado em 23/07/2025 - 20h17 ) twitter

No dia 25 de julho, quando se celebra o Dia da Imigração Alemã no Brasil, um olhar atento para as primeiras fotos da Colônia Blumenau revela muito mais do que rostos e paisagens. São registros que testemunham o trabalho e os desafios dos primeiros imigrantes que desembarcaram na região. A cidade de Blumenau, fundada em 1850 por Hermann Bruno Otto Blumenau, é um dos símbolos dessa colonização.

Para saber mais sobre essas imagens que contam a história da imigração alemã, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

