FOTOS: Fortes chuvas provocam alagamentos em Blumenau e Rio do Sul Previsão do tempo da Defesa Civil para o final de semana promete chuva forte para as cidades ND Mais|Do R7 31/01/2025 - 15h48 (Atualizado em 31/01/2025 - 15h48 ) twitter

Nesta quinta-feira (30), forte chuvas atingiram as cidades de Blumenau e Rio do Sul. Nas redes sociais, imagens de ruas alagadas circularam durante a noite.

Para mais detalhes sobre os impactos das chuvas e as recomendações das autoridades, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

