FOTOS: Mofo, baratas e comida estragada interditam padaria em Itapema

Uma padaria no bairro Meia Praia, em Itapema, foi interditada nesta quarta-feira (14) pela Vigilância Sanitária após denúncia feita por um consumidor. O cidadão relatou a presença de alimentos estragados e produtos mofados no local. Durante a vistoria, foram identificadas irregularidades como produtos vencidos, insetos (incluindo baratas e moscas), falta de higiene, acondicionamento inadequado dos alimentos, manipulação sem identificação e organização precária no ambiente de produção e armazenamento.

