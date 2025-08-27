FOTOS: Projeto revela como será megaindústria de pijamas de luxo em SC
Expectativa é que nova sede de fábrica de pijamas de luxo de Brusque crie mais de mil empregos indiretos
As obras de expansão da fábrica de pijamas de luxo e moda praia, Vistacor, de Brusque, conhecida pela marca Luá Luá, tem previsão de conclusão para março de 2026, com um investimento de 58,9 milhões. O projeto foi aprovado pelo PRODEC (Programa de Desenvolvimento da Empresa Catarinense), conforme publicado no Diário Oficial, na segunda-feira (25), e e vai permitir que a empresa use parte do ICMS devido ao Estado para financiar a obra.
