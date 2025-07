Fotos raras revelam casas em estilo enxaimel na Blumenau colonial Imagens de 1868 e 1885 mostram as primeiras construções da cidade no marco zero da colonização europeia ND Mais|Do R7 30/07/2025 - 20h18 (Atualizado em 30/07/2025 - 20h18 ) twitter

Imagens raras de casas construídas no estilo enxaimel revelam como era Blumenau nos primeiros anos da colonização europeia. Datadas de 1868, 1885 e outras décadas do século XIX, as fotos retratam a região onde a cidade começou a se desenvolver: o Stadtplatz da Colônia Blumenau, atualmente conhecido como Rua das Palmeiras ou Alameda Duque de Caxias.

Para saber mais sobre a história e a arquitetura que moldaram Blumenau, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

