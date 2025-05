FOTOS: Veja como é por dentro do novo restaurante secreto de Pomerode 'One Gastro Art' fica escondido no porão de uma casa enxaimel histórica, protegido por uma porta cofre ND Mais|Do R7 14/05/2025 - 10h07 (Atualizado em 14/05/2025 - 10h07 ) twitter

Você já conhece o novo restaurante secreto de Pomerode? O “One Gastro Art”, inaugurado em fevereiro, oferece uma experiência completamente diferente dos tradicionais restaurantes germânicos, tão conhecidos na cidade. O restaurante fica escondido no porão da Casa Haut, a casa número um da Rota do Enxaimel, com mais de 100 anos de história, no bairro Testo Rega, protegido por uma porta cofre.

Saiba mais sobre essa experiência única e surpreendente no ND Mais.

