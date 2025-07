FOTOS: Veja detalhes do crânio de milhões de anos de predador exposto em SC Crânio pré-histórico de mosassauro foi trazido do Marrocos e estará exposto em Balneário Camboriú a partir deste sábado (5) ND Mais|Do R7 05/07/2025 - 06h56 (Atualizado em 05/07/2025 - 06h56 ) twitter

Nesta sexta-feira (4) foi feita a apresentação oficial de um fóssil do período Cretáceo no Museu Oceanográfico da Univali, em Balneário Piçarras. Com idade estimada entre 66 e 70 milhões de anos, o crânio chama atenção pelo tamanho: 120 cm.

