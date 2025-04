FOTOS: Vestidos de coelhos, bebês prematuros celebram primeira Páscoa em UTI de hospital de SC Ensaio de fotos especial busca humanizar e proporcionar alívio à angústia das famílias com bebês internados em unidade de Jaraguá do... ND Mais|Do R7 20/04/2025 - 19h26 (Atualizado em 20/04/2025 - 19h26 ) twitter

Pequenos no tamanho, gigantes na força. Esses são os bebês prematuros que passam sua primeira Páscoa em uma UTI neonatal de Jaraguá do Sul, no Norte catarinense. Para aliviar os dias de tensão à espera da alta médica, a equipe da unidade preparou um ensaio de fotos especial para as famílias.

Confira a história emocionante e as fotos de Páscoa dos bebês prematuros no nosso parceiro ND Mais.

