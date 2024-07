Francês do Real Madrid curte férias em mansão luxuosa no Rio de Janeiro O francês Eduardo Camavinga alugou uma mansão no Joá, Rio de Janeiro, durante suas férias no Brasil. Amigo de Vini Jr., seu colega... ND Mais|Do R7 21/07/2024 - 13h13 (Atualizado em 21/07/2024 - 13h13 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O francês Eduardo Camavinga alugou uma mansão no Joá, Rio de Janeiro, durante suas férias no Brasil. Amigo de Vini Jr., seu colega de time no Real Madrid, Camavinga está na cidade para participar de eventos organizados pelo brasileiro.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Olimpíadas de Paris serão as primeiras a equiparar número de atletas homens e mulheres

• Uma terapia que integra os cavalos à reabilitação de crianças e adolescentes

• Bruna Alexandre: quem é a atleta de SC que é a 1ª disputar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos