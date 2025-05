Frente fria e tempo seco marcam início da semana no Sul de SC; confira temperaturas Mínima deve ser de 11° C em Criciúma e região e há pouca probabilidade de chuva ND Mais|Do R7 11/05/2025 - 20h46 (Atualizado em 11/05/2025 - 20h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A previsão do tempo marca para esta segunda semana de maio temperaturas amenas e pouca probabilidade de chuva para o Sul de Santa Catarina.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre a previsão do tempo!

Leia Mais em ND Mais:

Filha ouvinte aprende Libras desde bebê para conversar com mãe surda em SC; ‘Ponte com o mundo’

Como Joinville freou a dengue com redução de 98,94% dos casos em 2025

‘Elas nasceram para mim’: mãe por adoção conta sobre como decidiu construir sua família