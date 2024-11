Frentista, carpinteiro e cozinheira: confira os detalhes das 880 vagas de emprego em Chapecó Frentista, carpinteiro e cozinheira: confira os detalhes das 880 vagas de emprego em Chapecó ND Mais|Do R7 04/11/2024 - 23h09 (Atualizado em 04/11/2024 - 23h09 ) twitter

Carteira de Trabalho

O Balcão de Empregos tem 880 vagas disponíveis nesta semana. As oportunidades estão divididas em 334 empresas de Chapecó, Oeste de Santa Catarina.

