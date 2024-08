Frio Cortante e Geadas: SC Enfrenta Mais um Dia Gelado Santa Catarina amanhece nesta quarta-feira (14) com o risco de geadas nas regiões serranas do Estado. Mesmo com o ar frio começando... ND Mais|Do R7 14/08/2024 - 09h46 (Atualizado em 14/08/2024 - 09h46 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Santa Catarina amanhece nesta quarta-feira (14) com o risco de geadas nas regiões serranas do Estado. Mesmo com o ar frio começando a perder intensidade, será mais um dia gelado, com temperaturas variando entre -1 °C e -4 °C entre os planaltos e o Meio-Oeste.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Mais um dia gelado: frio intenso e geada permanecem em SC nesta quarta-feira

• Mutirão de limpeza do rio Tubarão acontece nesta quarta-feira no Sul de SC

• Veja a ordem das entrevistas com os candidatos a prefeito de Itajaí na NDTV Record