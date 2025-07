Frio intenso pode aumentar em até 30% os casos de AVC, alerta especialista As baixas temperaturas elevam as ocorrências de AVC (Acidente Vascular Cerebral), uma das principais causas de morte no Brasil ND Mais|Do R7 19/07/2025 - 04h37 (Atualizado em 19/07/2025 - 04h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

As temperaturas caem, mas os riscos para a saúde aumentam. Estudos apontam que as baixas temperaturas podem elevar em até 30% a ocorrência de AVC (Acidente Vascular Cerebral) na população, que é uma das principais causas de morte no Brasil. O alerta é do neurocirurgião Jorge Moritz, do Grupo Baía Sul, que reforça a importância da prevenção e do reconhecimento rápido dos sintomas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para entender melhor os riscos e como se proteger neste inverno!

Leia Mais em ND Mais:

VÍDEO: Fuga cinematográfica termina com suspeitos ‘encurralados’ no banheiro em Joinville

Blumenau abre inscrições para a realeza da 41ª Oktoberfest; saiba como participar

VÍDEO: Caminhoneiro ‘protesta’ e bloqueia pedágio na BR-101, em SC