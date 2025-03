Frio pode ter causado a morte de homem encontrado em rua de Xanxerê A Polícia Militar foi acionada e encontrou um homem morto no bairro Tonial; Polícia Civil investiga os detalhes da morte da vítima,... ND Mais|Do R7 17/03/2025 - 11h46 (Atualizado em 17/03/2025 - 11h46 ) twitter

Um homem de 57 anos foi encontrado morto na rua Duque de Caxias, no bairro Tonial, em Xanxerê, no Oeste de Santa Catarina. As forças de segurança foram acionadas durante o domingo (16).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este trágico incidente.

