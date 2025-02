Fumaça intoxica moradores e bloqueia saída em prédio de Chapecó; 15 pessoas foram resgatadas A fumaça de uma dedetização causou a intoxicação de pessoas em um prédio do município; cerca de seis vítimas foram levadas ao hospital... ND Mais|Do R7 24/01/2025 - 12h47 (Atualizado em 24/01/2025 - 12h47 ) twitter

Moradores de um prédio no Centro de Chapecó, Oeste de Santa Catarina, foram resgatados após inalarem fumaça de uma dedetização. Incidente foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Militar por volta das 23h de quinta-feira (23).

Para mais detalhes sobre este incidente e as ações do Corpo de Bombeiros, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

