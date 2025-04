Furtos de cabos é desafio para modernização e manutenção da iluminação pública em Itajaí Com mais de 23,8 quilômetros de fiação levados por vândalos, prejuízo já chega a R$ 250.000,00 ND Mais|Do R7 07/04/2025 - 16h06 (Atualizado em 07/04/2025 - 16h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Os furtos constantes de cabos são o “calcanhar de Aquiles” do projeto de modernização e manutenção do parque de iluminação pública de Itajaí. Desde que a concessionária QLuz Itajaí, liderada pela empresa Quantum Engenharia, iniciou sua operação em 1º de novembro de 2023, mais de 23,8 quilômetros de cabos já foram furtados, o que significa um prejuízo de cerca de R$ 250.000,00. Todo o conserto foi realizado pela QLuz Itajaí. Além da perda financeira, as ruas ficam no escuro devido à retirada do cabeamento, o que prejudica a segurança geral.

Saiba mais sobre os desafios enfrentados e as soluções propostas, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Justiça manda Alexandre Frota apagar vídeo polêmico que expôs médica durante fiscalização

‘Choro, gritaria e desespero’: testemunhas relatam pânico durante explosão no Morro dos Cavalos

VÍDEO: Socialite criciumense abre mansão em festa luxuosa