Futebol em Foco: Análises e Surpresas no Clube da Bola Podcast O Clube da Bola Podcast desta segunda-feira (12) traz como destaques o empate entre Figueirense e Londrina na Série C, a derrota... ND Mais|Do R7 12/08/2024 - 17h36 (Atualizado em 12/08/2024 - 17h36 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O Clube da Bola Podcast desta segunda-feira (12) traz como destaques o empate entre Figueirense e Londrina na Série C, a derrota do Criciúma para o Fortaleza, além do vexame da Chapecoense diante do Ituano.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Suspeito de roubar casa em Navegantes é preso após investigações

• Clube da Bola Podcast #04 – Figueirense se complica e o tropeço do Criciúma na Série A

• Grupo ND promove série de entrevistas com candidatos a prefeito de Chapecó