Game inspirado na cidade mais antiga de SC já tem versão para PC Game inspirado na cidade mais antiga de SC já tem versão para PC ND Mais|Do R7 26/11/2024 - 09h29 (Atualizado em 26/11/2024 - 09h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Game Dominan

Moradores e admiradores de São Francisco do Sul, o município mais antigo de Santa Catarina e o terceiro mais antigo do Brasil, já podem explorar sua rica história de uma forma totalmente inovadora. O game “Dominan”, lançado oficialmente no dia 18 de novembro na Casa de Cultura, oferece aos jogadores uma imersão no centro histórico da cidade e está disponível para PC.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra mais sobre essa nova forma de explorar a história!

Leia Mais em ND Mais:

Entidades discutem possibilidades de uso para o terreno da penitenciária de Florianópolis

Prefeitura de Florianópolis promete ‘mudar o perfil do público’ no Restaurante Popular em 2025

VÍDEO: Mulher é morta a tiros pelo ex-marido à luz do dia na região da 25 de Março