Geely chega ao Brasil em parceria estratégica com a Renault Lançamento do Geely EX5 será em julho no Brasil, e será distribuído pela Renault; as montadoras planejam juntas a cobertura com 105...

