Gemidos e batidas de cabeceira: condomínio pode proibir relações sexuais depois das 22h em SC?
A notícia de que um condomínio em SC supostamente teria proibido relações sexuais após as 22h por conta do barulho repercutiu nas redes...
A notícia de que um condomínio no bairro Kobrasol, em São José, supostamente havia proibido as relações sexuais após as 22h por conta do barulho gerou burburinho nas redes sociais. A decisão teria sido tomada após 18 reclamações formais sobre barulhos durante a madrugada.
A notícia de que um condomínio no bairro Kobrasol, em São José, supostamente havia proibido as relações sexuais após as 22h por conta do barulho gerou burburinho nas redes sociais. A decisão teria sido tomada após 18 reclamações formais sobre barulhos durante a madrugada.
Para saber mais sobre essa polêmica e entender se essa proibição é realmente válida, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Para saber mais sobre essa polêmica e entender se essa proibição é realmente válida, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: