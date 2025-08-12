Gemidos e batidas de cabeceira: condomínio pode proibir relações sexuais depois das 22h em SC? A notícia de que um condomínio em SC supostamente teria proibido relações sexuais após as 22h por conta do barulho repercutiu nas redes... ND Mais|Do R7 12/08/2025 - 04h37 (Atualizado em 12/08/2025 - 04h37 ) twitter

A notícia de que um condomínio no bairro Kobrasol, em São José, supostamente havia proibido as relações sexuais após as 22h por conta do barulho gerou burburinho nas redes sociais. A decisão teria sido tomada após 18 reclamações formais sobre barulhos durante a madrugada.

Para saber mais sobre essa polêmica e entender se essa proibição é realmente válida, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

