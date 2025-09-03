Logo R7.com
‘Gente finíssima’: motociclista morre na BR-280 e motorista foge sem prestar socorro em SC

José André Felix, de 36 anos, chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu em Guaramirim

Um homem de 36 anos morreu na tarde desta terça-feira (2) após se envolver em um acidente entre uma moto e uma caminhonete na BR-280, em Guaramirim, no Norte de Santa Catarina.

